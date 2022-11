Il monumentale Amrabat, Ikone vince la proverbiale ritrosia a tirare in porta. Italiano? Non è colpa sua se in panchina manca la qualità

Il primo atto della grande commedia del campionato si conclude con i tifosi della Fiorentina costretti a ingurgitare un amaro calice che contiene un cocktail di sfortuna (palo, infortuni), errori (propri), valutazioni (arbitrali) discutibili. Sconfitta immeritata e per questo ancor più urticante.

Amrabat – 8 – Gara di lotta e di governo: strappa palloni agli avversari, dà ordine alla manovra viola. Lo trovi in ogni parte del campo e mai a caso. Monumentale.

Ikone – 6,5 – Vince la proverbiale ritrosia a tirare in porta e calcia a rete: Tomori gli “para” il gol.

Allenatore: Vincenzo Italiano – 6,5 – Squadra tonica e ordinata. I cambi, stavolta, non risolvono ma non è colpa sua se in panchina manca la qualità. Ora, però, volendo, c’è il mercato…

Leggi l’articolo completo e le pagelle di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it cliccando qui sotto.