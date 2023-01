Il Monza arriva a Firenze con Galliani e un nutrito numero di tifosi

Tra poche ore si accenderanno i riflettori al ‘Franchi‘ per il primo match del 2023 tra Fiorentina e Monza. Brianzoli che arrivano in Toscana accompagnati dall’amministratore delegato Adriano Galliani; assente, invece, il patron Berlusconi. Anche Rocco Commisso non sarà presente, perché ancora negli Stati Uniti, dopo il suo rientro lo scorso novembre.

A seguire la propria squadra in trasferta, anche un nutrito numero di tifosi, che, secondo quanto riportato da Monza News, saranno ben 700. Un numero non di poco conto considerando che si tratta di un giorno feriale. Settore ospiti che quindi conterà una presenza importante anche per una partita non di cartello.