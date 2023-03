Il Monza batte l’Empoli e schizza in top ten, lasciando gli azzurri a pari con la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Prima vittoria in casa del 2023 per il Monza che nell’anticipo delle 15 ha battuto per 2-1 l’Empoli: gara firmata nel primo tempo da Ciurria, a segno al 19′ dopo un grande tacco smarcante di Petagna. A inizio ripresa il pareggio di Satriano di testa al 51′ e un quarto d’ora più tardi, sempre di testa, la rete di Izzo sugli sviluppi di un corner. Il Monza sale così a quota 32 e vola nella top ten della Serie A, lasciando però l’Empoli a pari merito con la Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 65, Lazio 48, Inter 47, Milan 47, Roma 44, Atalanta 41, Bologna 35, Juventus 35, Monza 32, Torino 31, Udinese 31, Fiorentina 28, Empoli 28, Lecce 27, Sassuolo 27, Salernitana 24, Spezia 20, Verona 17, Cremonese 12, Sampdoria 11.