Il Napoli perde nuovamente Fabian Ruiz ma per colpa del Covid e il match con la Fiorentina non è lontano

Sarà un Napoli tutto da decifrare quello che affronterà la Fiorentina negli ottavi di finale di Coppa Italia: assenti sicuri saranno i partecipanti alla Coppa d’Africa, per cui Koulibaly, Anguissa e Osimhen, tre pezzi a dir poco fondamentali. In più, dopo aver saltato per problemi fisici l’ultima parte del 2021, Fabian Ruiz ha comunicato al club la propria positività dopo un tampone svolto in Spagna. Il centrocampista inizierà oggi dunque la sua quarantena, mentre il match contro la squadra viola è in programma per il 12 gennaio.