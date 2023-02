Il Napoli questa volta non fallisce e con l’Empoli arrivano altri 3 punti: Spalletti torna a +18 sull’Inter Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso la prima partita della 24esima giornata di Serie A: la capolista Napoli era chiamata alla sempre complicata trasferta di Empoli. Al termine dei novanta minuti, cancellando il 3-2 rimediato la passata stagione, la squadra di Luciano Spalletti porta a casa i 3 punti: il risultato finale è 0-2 per gli azzurri.

A decidere la sfida sono bastate due reti nella prima frazione di gara. La prima è un’autogol di Ismajli su cross di Zielinski. La seconda è la 18esima rete in campionato di Victor Osimehn. Nella ripresa i partenopei restano in dieci per l’espulsione di Mario Rui al 67′, ma nonostante questo riescono comunque a portare a casa la sfida. +18 sull’Inter e Scudetto praticamente in tasca per il Napoli.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 65, Inter 47, Milan 44, Roma 44, Lazio 42, Atalanta 41, Bologna 32, Juventus 32, Torino 31, Udinese 30, Monza 29, Empoli 28, Lecce 27, Fiorentina 25, Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 9.