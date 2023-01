Il nuovo allenatore di Maleh è entusiasta: “E’ la mezzala che cercavo, quest’anno ha giocato pochissimo ma…”

Esordio da titolare e prova convincente per Youssef Maleh in Spezia-Lecce. Tanto che il suo (nuovo) allenatore Marco Baroni ha parlato così nel post partita della prestazione del centrocampista italo-marocchino:

“Sono davvero felice. Al di là della sua, personale, prestazione, che è stata più che sufficiente, guardo oltre e penso a dove può arrivare. Deve lavorare, gli mancano minuti nelle gambe dato che ha giocato pochissimo quest’anno. Ma non possiamo aspettarlo, deve ritrovarli giocando e allenandosi come gli ho chiesto. Secondo me abbiamo trovato la mezzala che cercavo, ci può dare un contributo importantissimo”.