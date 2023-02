Il nuovo retroscena di mercato: Lo scambio proposto dall’Atletico Madrid alla Fiorentina. Carrasco messo sul piatto, ma i viola…

Nuovo retroscena di mercato che vede protagonista il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat. Con lui non ci hanno provato solo Barcellona e Chelsea, ma anche l’Atlético Madrid.

Il quotidiano spagnolo OK Diario scrive che i Colchoneros sono andati oltre, perché hanno offerto ai viola uno scambio tra il marocchino e Yannick Carrasco nell’ultimo giorno di mercato.

È stata una manovra disperata di fronte al pericolo che il Barcellona potesse strappare un giocatore segnato con l’inchiostro rosso nel taccuino di mercato dei dirigenti biancorossi per la prossima stagione. La Fiorentina, che detiene i diritti per il giocatore che ha partecipato all’ultimo Mondiale, non ha accettato lo scambio perché vuole ottenere più soldi per il proprio centrocampista.