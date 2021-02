Il paradosso della Fiorentina: un modulo fatto per non attaccare… che non sa neanche difendere

È un vero e proprio paradosso quello della Fiorentina. A partire dal modulo, un 3-5-2 che in realtà è un 5-3-2, visto che i due esterni sono entrambi molto più difensivi che offensivi.

Eppure, nonostante ciò, la squadra di Prandelli subisce tanti gol. Perché Venuti e Biraghi, oltre ad attaccare poco, hanno difficoltà anche a difendere. In particolare il secondo, nelle ultime partite, è stato protagonista in negativo delle reti incassate dalla Fiorentina.

Se a questo aggiungiamo che entrambi, Venuti più o meno da sempre e Biraghi da qualche partita, non danno alcun contributo in fase offensiva la frittata è fatta. La Fiorentina gioca con un modulo potenzialmente giusto ma composto dagli interpreti sbagliati. Giocatori che, con tutta la buona volontà del mondo, in questo momento hanno più chance di danneggiare che di portare beneficio.