Il passo avanti (notevole) che la Fiorentina ha già fatto rispetto agli anni scorsi. Per andare oltre bisognerà aspettare gennaio

Che Cagliari e Spezia non fossero delle corazzate lo si è visto chiaramente sul campo. Tuttavia non vanno sottovalutate le due vittorie in fotocopia della Fiorentina, entrambe arrivate dominando e senza subire gol. Perché è certamente un peccato non riuscire ancora a vincere con le big, ma è vero anche che gli scalini spesso si salgono uno per volta.

D’altronde era impossibile, soprattutto con la rosa attuale, pensare che la Fiorentina potesse d’un tratto giocarsela al cento per cento con Napoli, Inter e Lazio. E allora perché non prendere, per una volta, ciò che di buono sta succedendo? Ovvero che la squadra di Italiano, ad eccezione del passo falso di Venezia, ha vinto tutte le partite che doveva vincere, alcune anche in grande spolvero.

Esattamente ciò che non succedeva negli anni scorsi, quando già dalle prime giornate si cominciavano a contare i punti buttati via. Ergo la Fiorentina sta già avendo un miglioramento, il che non era affatto scontato. Certamente non è abbastanza per ambire alle posizioni che contano, l’Europa per esempio, ma c’è anche un mercato di gennaio da poter utilizzare. Lì davvero, se nel frattempo i viola non faranno sciocchezze, si potranno determinare le sorti della stagione.