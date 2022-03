Il pomeriggio duro di Piatek e un vincolo fin troppo stretto con la segnatura

L’eterno dibattito su Krzysztof Piatek è destinato a proseguire fino al termine della stagione, anche perché sul tavolo c’è il suo possibile riscatto per 15 milioni di euro. Il polacco ha segnato 6 gol tra campionato e Coppa Italia ma dà sempre la sensazione di essere “costretto” a metterla dentro per potersi rendere utile. Nel giro palla, lo smistamento dei palloni, la tenuta del baricentro o banalmente nel duello fisico con i centrali, l’attaccante tende un po’ a sparire e non a caso ieri è stato valutato un po’ da tutti come il peggiore della Fiorentina.