Il portiere della Primavera e un difensore dell’U17 convocati in Nazionale

Giornata di convocazioni in Nazionale per due baby talenti del settore giovanile viola. Tra i 24 convocati del ct dell’Italia U17, per la doppia amichevole contro l’Ungheria, sono presenti anche il portiere della Fiorentina Primavera, Tommaso Martinelli e il difensore dell’U17 Edoardo Sadotti. Il portiere di mister Aquilani non perderà nessuna partita dato che anche il Campionato Primavera è fermo per il Mondiale. Di seguito la lista completa:

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Plaia (Spezia);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Vittorio Magni (Milan), Filippo Pagnucco (Juventus), Gabriel Ramaj (Atalanta), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Fabio De Sole (Torino), Alessandro Ventre Juventus), Francesco Verde (Juventus), Roberto D’Intino (Parma);

Centrocampisti: Francesco Crapisto (Juventus), Andrea Bonanomi (Atalanta), Lorenzo Carfora (Benevento), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Lorenzo Riccio (Atalanta), Marco Romano (Genoa);

Attaccanti: Giacomo De Pieri (Inter), Federico Ragnoli Galli (Atalanta), Emanuele Rao (Spal), Tommaso Ravaglioli (Bologna), Filippo Scotti (Milan).