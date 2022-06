Il possibile sostituto di Milenkovic? E’ retrocesso con il Genoa. Mentre alle spalle di Biraghi…

Tra entrate possibile e uscite potenziali, la Fiorentina ha da fare i conti anche con i contratti corti, come quello di Nikola Milenkovic: una situazione che l’hanno scorso non era stata certo risolta ma solo rimandata e che ora puntuale si ripropone. Secondo Tmw, con l’Inter sul centrale serbo, il club viola sta valutando anche Johan Vasquez, centrale messicano classe ’98, retrocesso nell’ultima stagione con il Genoa. C’è anche la questione del vice Biraghi e in questo caso tra i nomi sul taccuino c’è Fabiano Parisi, messosi in luce con Empoli e Under 21 nell’ultima stagione.