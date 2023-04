Il predestinato della panchina, l’endorsement di De Zerbi e gli apprezzamenti di Sacchi

Purtroppo la Primavera della Fiorentina non ha saputo portare a casa la quinta Coppa Italia di categoria di fila, a causa della sconfitta, maturata in circostanze particolarmente sfortunate (diciamo così) contro la Roma.

Però sono in molti a vedere in Alberto Aquilani un grande futuro in panchina, una sorta di allenatore predestinato.

Sono tanti ad aver speso parole importanti per lui. In particolare, di recente, c’è stato l’endorsement di Roberto De Zerbi che in una recente intervista sui canali Mediaset ha detto: “Tra i tecnici italiani ce n’è uno che in questo momento è un po’ indietro di livello, perché è ancora tra i giovani, ma che diventerà un grande allenatore: è Alberto Aquilani“. Anche Arrigo Sacchi ha ammesso di seguire e apprezzare le doti dell’ex centrocampista viola che presto potrebbe fare il grande salto dai giovani ad una prima squadra.