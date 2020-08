Il primato di Iachini che ha fatto felice Commisso

La conferma parte dalla difesa, vero pezzo forte di Beppe Iachini. Lo ha sottolineato nuovamente Rocco Commisso ieri pomeriggio durante la conferenza stampa ma i numeri dell’allenatore e alcuni meriti vanno anche oltre. Come evidenzia il Corriere dello Sport-Stadio, il primo dato da evidenziare è certamente che l’allenatore marchigiano ha ottenuto la miglior difesa del post lockdown, in solitaria, facendo meglio anche dell’Atalanta. I viola sono stati superati soltanto 12 volte dalla ripresa del campionato dopo lo stop per il Coronavirus e in ben 5 occasioni hanno mantenuto la porta inviolata grazie alla fase difensiva e ai due portieri che si sono alternati con efficacia, Terracciano e Dragowski.

0 0 vote Article Rating