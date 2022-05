“Il primo gol ha fatto capire che la Fiorentina era sintonizzata su Marte. Istituiamo un premio per il primo in società che sappia giustificare tutto ciò”

Angelo Giorgetti, giornalista de La Nazione, attraverso un editoriale, analizza la sconfitta di Marassi della Fiorentina contro la Sampdoria e scrive sul proprio giornale: “A caldo sul Web la maggior parte dei tifosi sembra aver trovato una spiegazione (“Questi non vogliono andare in Europa”) istituiamo un premio per il primo in società che sappia giustificare un inciampo di queste proporzioni”.

Poi prosegue: “Perché perdere si può, ma almeno bisogna scendere in campo. Già il primo gol ha fatto capire che la Fiorentina era sintonizzata su Marte, perché è decisamente un grande esercizio di autolesionismo far segnare un difensore di petto, mentre fra l’altro tutta la squadra è schierata davanti al portiere”.