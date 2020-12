Il primo tassello può arrivare da Serie B e Under 21: Fiorentina pronta a inserirsi tra Maleh e il Venezia

Nei mesi scorsi c’era stato già un approccio, stavolta però l’assalto potrebbe davvero andare a buon fine: è quello che la Fiorentina proverà a sferrare per Youssef Maleh, centrocampista classe ’98 del Venezia e dell’Under 21. Da due anni ormai titolare fisso in laguna ma nelle ultime settimane finito ufficialmente fuori rosa perché ha rifiutato il rinnovo del contratto. I veneti hanno deciso dunque di non farlo più giocare, in attesa di una probabilissima cessione a gennaio a questo punto. Ecco dunque che la Fiorentina potrebbe tornare in gioco e anticipare il suo sbarco a Firenze. L’italo-marocchino per altro è nel giro dell’Under 21 di Nicolato e a marzo potrebbe essere convocato per la prima fase dell’Europeo Under 21.

