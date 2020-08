Il procuratore di Pezzella è a Firenze: in programma un incontro con la Fiorentina

Il procuratore del capitano della Fiorentina German Pezzella è a Firenze. Quest’oggi infatti Martin Guastadisegno, da anni agente del difensore argentino, è in città in compagnia del suo assistito. I due si sarebbero incontrati per cena in un locale fiorentino. Nei prossimi giorni l’agente dovrebbe fare visita alla Fiorentina per discutere del futuro del giocatore. Si parlerà probabilmente di un rinnovo contrattuale con adeguamento dell’attuale stipendio.

Se fino a qualche mese fa il futuro di Pezzella sembrava poter essere lontano da Firenze, nelle ultime settimane le parole di Iachini hanno cambiato tutto. L’argentino è considerato dal mister un giocatore fondamentale per il progetto e difficilmente la Fiorentina aprirà ad un eventuale cessione.