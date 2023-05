Il procuratori-day al Viola Park: Pagare un’unica commissione ma non solo. Il decalogo di Commisso

“Giovedì pomeriggio ospiteremo tutti gli agenti del calcio italiano al Viola Park per una visita al nuovo centro sportivo e per parlare dei 10 punti che abbiamo presentato alla Fifa sul tema dei procuratori”. Questo è quello che ha detto poche ore fa il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone.

Quello degli agenti è un tema che sta molto a cuore del club viola che ha anche presentato un decalogo per riformare il rapporto tra queste figure sempre più preminenti e le società calcistiche.

Tra le dieci proposte che aveva avanzato la Fiorentina c’era la possibilità di pagare un’unica commissione al procuratore, un limite alle stesse commissioni, che non dovranno superare il 5% del valore di trasferimento del giocatore, ma anche massima trasparenza e sanzioni per chi non rispetta le regole.