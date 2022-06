“Il progetto vincente del Franchi è stato considerato per l’impatto ambientale e la funzione sociale. Lo skyline non è così importante”

L’architetto Giovanna Carnevali ha parlato all’incontro organizzato da Ordine e Fondazione Architetti Firenze, relativo alla presentazione del nuovo stadio della Fiorentina: “Il progetto vincente è stato scelto secondo vari criteri. Prima di tutto, è stato considerato l’impatto ambientale, anche per la valorizzazione delle aree verdi limitrofe allo stadio. È stata valutata anche la funzione sociale dell’impianto: non solo un centro per gli eventi sportivi, ma disponibile anche per incontri culturali e altri eventi”.

E aggiunge; “Lo skyline non è stato importante quanto tutti i punti elencati. Inoltre, ci sono stati apprezzamenti circa la scala del progetto: il Franchi risiede in un’area non troppo larga, una struttura troppo imponente non lo avrebbe valorizzato”