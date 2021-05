Il programma dell’estate viola: fissato il ritrovo a Firenze. Le ipotesi sul pre-ritiro

Al termine della partita contro il Crotone, per i giocatori della Fiorentina è scattata il rompete le righe. Il ritrovo per cominciare a programmare la prossima stagione è fissato per i primi giorni di luglio, all’incirca tra il 6 e il 7. Come si legge sulle pagine de La Nazione, è già certa la data per il ritiro di Moena: via il 17 luglio, terminerà il 31.

Al centro sportivo Davide Astori i giocatori si sottoporranno alle visite di idoneità sportiva e all’ormai conosciuto rito del tampone anti-Covid. Non è ancora chiaro se, come successo nel 2009 o nel 2013, la Fiorentina farà una sorta di pre-ritiro in quel di Montecatini Terme prima della partenza per Moena. Alla luce del protocollo anti-contagio, che rimarrà in vigore fino a settembre, è un’ipotesi molto difficile.