Il promesso sposo viola: Le cifre del possibile accordo tra la Fiorentina e il suo nuovo esterno

Con la cessione di Federico Chiesa, la Fiorentina si avvicina sempre di più a Josè Maria Callejon. Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino, l’accordo tra il club viola e lo spagnolo è pronto ad essere siglato sulla base di un biennale (con opzione per il terzo anno) a 2,5 milioni più bonus. Callejon è promesso sposo viola, e per aspettare la Fiorentina ha messo in attesa tutte le altre pretendenti perché particolarmente attratto da Firenze.

