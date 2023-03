Il prossimo arbitro e una storia di rigori dati, non dati e tante polemiche

La partita tra Fiorentina e Lecce, in programma domenica prossima al Franchi con inizio alle ore 15, sarà diretta da Rosario Abisso di Palermo.

Quest’anno è la prima volta che dirige un match dei viola. L’ultimo suo incrocio con i gigliati è stato l’anno scorso quando ha diretto la sfida vinta in casa contro il Venezia per 1-0. In quella circostanza sorvolò su ben due contatti sospetti in area veneziana praticamente nella stessa azione tra il 17′ e il 18′ del primo tempo.

Abisso e i rigori, una costante con la Fiorentina. Ne ha assegnato uno dubbio al Napoli il 16 maggio 2021. Per quel penalty è stato espulso, per proteste, Dragowski dalla panchina.

E poi c’è anche il famoso rigore, questa volta dato alla Fiorentina contro l’Inter, il 24 febbraio 2019, che tante proteste ha generato da parte dei milanesi perché, a loro dire, D’Ambrosio non aveva toccato il pallone con il braccio nella propria area. Quel tiro dal dischetto consentì ai viola di pareggiare per 3-3 al 101′ (avete letto bene).