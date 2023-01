Il Psv prova ad anticipare anche la Fiorentina per Karlsson e fa sul serio per l’esterno svedese

Tra i profili più interessanti dell’Eredivisie c’è sicuramente Jesper Karlsson, esterno svedese classe ’98 dell’Az Alkmaar e associato alla Fiorentina, che sulle fasce qualcosa potrebbe voler fare visti gli status incerti di Sottil e Gonzalez. Come riporta Tmw però, la minaccia potrebbe arrivare proprio dall’Olanda e in particolare dal Psv Eindhoven che ha appena perso Gakpo e che potrebbe investire 12 milioni proprio su Karlsson. La richiesta dell’Az si attesta sui 14, da capire però se la società viola vorrà impegnarsi in un investimento in doppia cifra in quel ruolo.