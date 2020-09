Il punto sul mercato: Boateng fa un bel regalo alle casse della Fiorentina. A Milano intanto vendono e Pradè mette l’elmetto per l’assalto a Milenkovic

E’ durata di fatto sei mesi l’esperienza di Kevin Prince Boateng con la maglia della Fiorentina, fino a giugno in prestito al Besiktas. Stavolta però l’attaccante ghanese lascerà la società viola a titolo definitivo per andare al Monza a lottare per la Serie A. Un trasferimento praticamente a titolo gratuito, che permetterà al club di Berlusconi di sostenere l’ingaggio di Boateng, un colpo piuttosto clamoroso per una squadra appena promossa in serie cadetta. La Fiorentina invece cede di fatto il suo esubero più pesante, dando così respiro al suo monte ingaggi, a questo punto gravato di non così tante seconde linee: per trovare una sistemazione a Eysseric, Cristoforo e Saponara ci sarà tempo fino al 5 ottobre.

Per le entrare invece, ad oggi la Fiorentina si limita a sondare il terreno per trovare l’alternativa ideale a Biraghi e quella ai 3 titolari (più Igor) della difesa. A meno che non esca qualcuno: sia Inter che Milan stanno vendendo, da un lato Skriniar (vicino al Tottenham), dall’altro Paqueta (Lione). Con risorse nuove i due club milanesi potrebbero tornare alla carica per Milenkovic, su cui però Commisso fa muro, almeno finché non venissero offerti 40 milioni di euro. In tal caso lo scenario cambierebbe improvvisamente, magari non solo in difesa…