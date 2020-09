Il punto sul mercato: Borja Valero chiude i colpi del centrocampo? Sì, a meno che Pulgar… Chiesa: è l’ora del confronto con Commisso

Quella di oggi è stata la giornata di Borja Valero, con il ritorno in città e le visite mediche: una formalità dato che la strada era già ormai tracciata dal week end, da quando Benassi era passato in prestito al Verona. E ora, mercato chiuso per il centrocampo? Almeno per ora sì, perché lì sono in 6, senza contare i vari Cristoforo, Saponara ed Eysseric che a breve verranno piazzati. A meno che… non si muova qualcosa in uscita e l’unico nome papabile in tal senso è quello di Erick Pulgar, che di mercato ne ha, soprattutto in Spagna. Questioni però ancora solo teoriche e così Lucas Torreira si avvicina sempre più al Torino perché l’Arsenal col passare del tempo alleggerirà (e sta già alleggerendo) le sue pretese e Cairo sembra voler regalare l’uruguaiano a Giampaolo.

Un fronte che può davvero scaldarsi riguarda invece Federico Chiesa e qui, con la potenziale uscita del numero 25, il mercato della Fiorentina cambierebbe nettamente: l’interesse della Juve è arcinoto ma resta per ora sotto traccia. Chi sta cercando di aggiungersi nella corsa all’esterno è il Milan che, a quanto pare, non ha tutti quei problemi economici di cui si parla sempre a inizio di ogni stagione. Certo, c’è anche la questione Rebic di mezzo e dei rapporti che potrebbero essersi deteriorati. Di sicuro con l’arrivo di Commisso nelle prossime ore ci sarà modo di trattare da vicino anche questo tema scottante: rinnovo o convivenza forzata? Oppure magari un addio che farebbe felici le parti ma alla Fiorentina deve arrivare una proposta importante.