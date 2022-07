Il punto sul mercato: Dodò è finalmente arrivato a Firenze. Lo Celso, ecco l’offerta viola. Barisic si chiude a breve?

Dopo giorni e giorni di attesa, chiuso in un hotel di Milano, alla fine Dodò ne è uscito. Per andare a svolgere le visite mediche a Roma e recarsi successivamente a Firenze. Nelle prossime ore, il terzino brasiliano firmerà il contratto con la Fiorentina, per poi aggregarsi al gruppo squadra. Per lui -ricordiamo- un contratto fino al 2027 e allo Shaktar circa 18 milioni.

Sempre nella giornata di oggi, è da registrare l’offerta del club gigliato al Tottenham per Lo Celso: si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 17 milioni di euro. La prima offerta della Fiorentina era stata rifiutata, ma questa seconda certifica il reale interesse della società per completare la rosa dei titolari. A centrocampo è sempre probabile la partenza di Zurkowski: sul polacco è tornata l’Empoli.

La notizia del giorno è quella di Barisic alla Fiorentina. Il suo acquisto infatti sarebbe vicino per una somma di due milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Il talento dell’Osijek è comunitario, per cui potrebbe arrivare anche subito, senza la necessità di dover cedere nessun extraUE.

Sul fronte uscite, tiene sempre banco la questione Milenkovic. Come ricordato più volte, il difensore serbo potrebbe anche rimanere a Firenze, seppure Juventus e Inter siano molto forti su di lui. La prima, però, dopo l’acquisto di Bremer, dovrà riflettere, mentre la società nerazzurra potrebbe decidere di affondare il colpo in ogni momento. L’ad Marotta, per il momento, è rimasto cauto: “Se ne riparlerà”. Intanto, persiste l’interesse dello Spezia per Dragowski, un affare che potrebbe andare in porto soltanto se gli aquilotti decidessero di vendere Provedel.