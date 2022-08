Il punto sul mercato: Fiorentina aggrappata a Milenkovic. L’ora dei saluti per Dragowski. Mezzala in entrata? C’è di mezzo la Conference

Pochi giorni all’inizio del campionato della Fiorentina ed al centro della retroguardia viola nella gara di apertura con la Cremonese ci sarà Nikola Milenkovic. Il centrale classe ’97 non è al primo posto nella lista della spesa di nessuna delle squadre interessate e rientranti nel gradimento del ragazzo. Juventus ed Inter defilate, dall’estero tutto tace: il ragazzo si sta convincendo più che mai a firmare il rinnovo triennale con la Fiorentina. Due le ipotesi: 3 milioni netti annui al calciatore, che potranno superare i 4 al raggiungimento di determinati bonus. L’alternativa (più remota) quella di percepire un salario più basso, ovvero 2,8 milioni, e inserire una clausola rescissoria per garantire al giocatore di liberarsi ad una cifra prestabilita.

Per un Milenkovic più vicino, c’è invece un Bartek Dragowski sempre più lontano e prossimo alla fumata bianca definitiva con lo Spezia. La Fiorentina ha l’accordo col club di Platek, 2 milioni + bonus ed il 50% sulla rivendita. Il calciatore sta lavorando per trovare la quadra e definire il proprio ingaggio. I liguri offrono 800.000€, il polacco vorrebbe arrivare ad un milione e forse qualcosina di più. La chiusura è vicinissima, con l’ex portiere spezzino Provedel che è già un nuovo calciatore della Lazio.

Capitolo mezzala. Lo Celso vuole il Villarreal, e con la Fiorentina finora non si è andati oltre a semplici dialoghi con gli agenti del nazionale argentino. Luis Alberto può lasciare la Lazio, e col Siviglia è tutto aperto, nonostante l’arrivo di Isco ai biancorossi guidati da Lopetegui. Bajrami piace ad Italiano, ma non è una mezzala, bensì un centrocampista offensivo di ottimo talento, capace di giocare sulla trequarti e sull’ala sinistra. L’Empoli non si priverà facilmente dell’albanese anche se Ramadani può essere il gancio giusto. Trattative in dirittura non ve ne sono, la sensazione è che si attenda di conoscere l’esito del playoff di Conference League per capire su che tipo di profilo muoversi per completare il centrocampo. Intanto con la Cremonese a centrocampo non si profilano ballottaggi significativi: se Duncan dovesse recuperare si giocherà una maglia con Maleh e Mandragora, di Amrabat e Bonaventura gli altri due posti.