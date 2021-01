Il punto sul mercato: La scadenza ravvicinata per Conti. Il dubbio offensivo della Fiorentina e lo strano ballottaggio tra El Shaarawy e… Lasagna (e simili)

Giornata di impegni sul campo e mercato in secondo piano per la Fiorentina, che ha impostato comunque il suo post Lirola, con Andrea Conti che aspetta il via libera per iniziare la sua nuova avventura in maglia viola. Il faccia a faccia con l’entourage e quello decisivo con il Milan andranno in scena nelle prossime ore, probabilmente alla presenza anche di Rocco Commisso, che sul mercato avrà comunque un impatto. Da colmare c’è la distanza tra i due club e la formula, con l’incertezza sul costo definitivo per l’esterno classe ’94. Con Malcuit indirizzato a Parma però, Conti è il nome su cui punta la Fiorentina e l’idea è quella di chiudere l’affare tuttalpiù ad inizio della prossima settimana.

E dopo le reti di Vlahovic e Kouame che si fa in attacco? Di sicuro i segnali sui due sono incoraggianti e l’ivoriano a questo punto si riavvicina eccome alla permanenza ma oltre a loro c’è solo Ribery e, volenti o nolenti, a livello numerico il reparto offensivo è scarno. Il dubbio è se puntare su un’altra prima punta o su un giocatore che faccia da vice-Ribery: tra i candidati centravanti c’è Kevin Lasagna ma a Pradè continua a piacere anche Inglese. Sul fronte seconda punta invece, c’è sempre quell’El Shaarawy che vuole giocarsi le carte per l’Europeo ed è pronto a liberarsi dallo Shanghai Shenhua per tornare in Italia.