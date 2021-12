Il Real Madrid apre al prestito di Borja Mayoral: settimana prossima la Fiorentina incontrerà i dirigenti dei blancos

Ci sono novità sul possibile approdo di Borja Mayoral alla Fiorentina. Secondo quanto riporta Radio Bruno Toscana, il Real Madrid avrebbe aperto alla possibilità di dare il giocatore in prestito ai viola a gennaio.

A fine stagione poi si discuterebbe di eventuali modalità per il riscatto, ma intanto la formula del prestito agevolerebbe non poco la Fiorentina. Già settimana prossima i dirigenti viola incontreranno quelli del Real Madrid per definire l’operazione e regalare a Italiano un altro attaccante per la seconda parte di stagione.