Il Real Madrid ha deciso quale sarà il futuro di Odriozola

Nella prossima stagione Alvaro Odriozola giocherà nel Real Madrid. La conferma definitiva è arrivata dall’edizione odierna di Marca, che spiega di come il calciatore e il club spagnolo hanno preso questa decisione nelle ultime ore. L’ormai ex giocatore della Fiorentina sarà, assieme a Dani Carvajal, uno dei due terzini destri della squadra di Carlo Ancelotti.

In possesso di un contratto fino al 2024, Odriozola torna a Madrid con la volontà di essere un giocatore importante per il Real dopo aver giocato in prestito in due delle ultime tre stagioni. Alla Fiorentina ha giocato in totale ventisette partite, totalizzando 1866’ complessivi arricchiti da un gol e un assist.