Il Rennes scarica Dalbert: l’ex Fiorentina rischia di tornare all’Inter

L’avventura di Dalbert al Rennes sarebbe già agli sgoccioli. Come si legge sulle pagine de L’Equipe, l’impatto dell’ex giocatore della Fiorentina è stato decisamente al di sotto delle aspettative. E non soltanto dal punto di vista tecnico. Le sei presenze in stagione non hanno mai convinto, soprattutto quella sconcertante in Champions League contro il Chelsea.

Inoltre, la società francese non gradirebbe il suo atteggiamento poco improntato alla modestia e la mancanza di impegno spesso dimostrato. Così, con l’imminente ritorno di Maouassa e la crescita del giovane Truffert, gli spazi per Dalbert sembrano destinati a ridursi ulteriormente. Per questo motivo il Rennes starebbe valutando l’ipotesi di rimandare Dalbert all’Inter nel prossimo mercato di gennaio. In tal senso, la mancata convocazione per la gara di questa sera contro il Bordeaux suonerebbe come un segnale inequivocabile circa l’insoddisfazione del club.