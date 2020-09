Il retroscena: “Avevo proposto Martinez Quarta alla Fiorentina quando costava meno della metà di ora. Oggi per lui servono…”

Intervistato dalla nostra redazione, l’intermediario di mercato Costantino Nicoletti ha rivelato anche un retroscena per quanto riguarda il difensore Martinez Quarta, cercato anche dalla Fiorentina: “Avevo proposto al club viola Martinez Quarta due anni fa. E’ un ottimo difensore centrale ma a prescindere al momento terrei sempre la coppia Pezzella-Milenkovic. Ad oggi Quarta è fuori mercato per la cifra che viene richiesta; un anno e mezzo fa si poteva portare in Italia ad una cifra intorno ai 6 milioni di euro. Oggi ne chiedono almeno 15″.

0 0 vote Article Rating