Il retroscena di Borja Valero: “Ai tempi della Fiorentina, il Bayern Monaco era a un passo da Cuadrado. Ma Guardiola chiamò anche me”

L’ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha raccontato un interessante retroscena a DAZN, riguardante il calciomercato. Protagonista… il Bayern Monaco di Pep Guardiola, il quale non ha mai nascosto l’interesse per il calciatore spagnolo: “Una volta Pep mi ha chiamato, voleva anche me. Mi è tornato in mente l’altro giorno quando sono stato in Spagna con il suo storico vice”.

E aggiunge: “Mi ha raccontato che, quando lui e Guardiola erano al Bayern Monaco, seguivano assiduamente la Fiorentina: volevano Cuadrado, lo hanno cercato. Pep, però, disse che cercava anche me e che gli piacevo“.