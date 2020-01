Il retroscena di Frey: “Al primo anno di Fiorentina rischiavo di smettere col calcio, poi per fortuna arrivò il consiglio di Baggio…”

Era nel pieno della sua carriera Sebastien Frey nel 2006, appena arrivato alla Fiorentina e protagonista di una super stagione, prima della rottura del crociato. E l’ex portiere viola a gianlucadimarzio.com ha riportato questo retroscena, legato proprio a quella fase e a Roberto Baggio: “Quando ho avuto bisogno di lui, Roby mi ha dato una grande mano. A 26 anni rischiavo di chiudere la carriera, Baggio mi ha aiutato a venirne fuori. L’infortunio del 2006 fu una bella botta a livello mentale. Cominciavo ad essere visto come un grande portiere, la nazionale mi teneva d’occhio. E io mi ero infortunato, i medici dicevano che sarebbe stato difficile tornare a giocare come prima. Devo dire grazie a Baggio se ho trovato la grinta necessaria per affrontare la situazione. Mi fece un dono: in ritiro a Folgaria, d’estate, arrivò un libro per me: parlava del buddismo, l’aveva spedito Roby. Leggilo, provalo, ti farà stare bene, mi diceva. Un insegnamento dopo l’altro, mi sono rialzato nel giro di poche settimane”.