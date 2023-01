Il retroscena sul ritardo nell’ingresso di Amrabat in Fiorentina-Monza: la colpa è di due tacchetti difettosi

L’inviato di DAZN Giovanni Barsotti ha svelato un curioso retroscena riguardante Fiorentina-Monza. Nel suo post riassuntivo della partita, il giornalista ha scritto come la sostituzione di Amrabat era programmata ben prima che il Monza segnasse il gol del pareggio, ma il marocchino ha avuto un problema alle scarpe.

“Bianco (02 che nella mia testa chiamo Blanco) molto bene per esordio in A. Personalità, vuole la palla. Si è solo un po’ sciupato nel finale. Lì forse ci stava Amrabat prima ma non è potuto entrare perché aveva due tacchetti che si svitavano. Un addetto ha recuperato una chiave inglese dallo spogliatoio e glieli ha avvitati. Quando era pronto, il Monza aveva già pareggiato” ha scritto Barsotti.

Un ritardo nel cambio con Bianco che dunque è arrivato per colpa di due tacchetti difettosi.