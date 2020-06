Il rilancio di Nardella per scongiurare la fuga della Fiorentina da Firenze

In tema stadio, una mossa importante l’ha già fatta il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, opzionando i terreni a Campi Bisenzio. Il sindaco di Firenze Dario Nardella, che punta a creare a Campo di Marte, una vera e propria cittadella dello sport, ha anche la possibilità di rilanciare. Come? Solo lui, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, può individuare rapidamente una nuova area all’interno dei confini cittadini, da sottoporre all’attenzione del club viola. Tutto questo per scongiurare la fuga della Fiorentina da Firenze.

