Il rinnovo di Italiano e un premio in caso di nuova qualificazione europea

Dopo settimane complicate, fatte di incertezza, finalmente ci siamo: Vincenzo Italiano e la Fiorentina hanno deciso di proseguire insieme. Il contratto, che sarà fino al 2024 con opzione per allungare fino al 2025, è un segnale forte, sia da parte della società, che consegna le giuste garanzie tecniche, sia per quanto riguarda l’allenatore, che decide di sposare l’idea della Viola.

Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino, il contratto prevede anche uno speciale bonus in caso di conferma delle posizioni europee, dunque con una qualificazione alle coppe. Occhio anche al mercato, che da oggi prenderà vita: Fiorentina già in pressing su Mandragora e in vantaggio su Jovic.