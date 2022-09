Il ritardo inaspettato di Amrabat e diversi nodi da sciogliere per Italiano

La Fiorentina è in attesa di ritrovare tutti i suoi giocatori in vista della partita di domenica contro l’Atalanta. L’ultimo a tornare alla base sarà Sofyan Amrabat, che Italiano si aspettava di vedere già da qualche ora. Il marocchino invece tornerà solo oggi, a differenza dei suoi compagni di nazionale Sabiri e Cheddira, già in Italia da mercoledì. Il centrocampista svolgerà un lavoro di scarico, per essere poi valutato in vista della trasferta a Bergamo.

Da sciogliere anche i nodi Nico Gonzalez, tornato non al meglio dall’Argentina (dove è sempre rimasto in tribuna per i match) e Jovic, che ha collezionato soltanto 2 minuti in campo con la Serbia. A scriverlo è il Corriere dello Sport.