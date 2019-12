Il saluto di Vergine: “Grato alla Fiorentina. E’ giunto il momento di…”

Vincenzo Vergine, ormai ex responsabile del settore giovanile della Fiorentina, ha voluto ringraziare il club viola su Viola Channel. Ecco le sue parole: “Sono grato alla Fiorentina per la fiducia accordatami in questi anni. Sono moltissime le soddisfazioni che siamo riusciti a regalare a tutti coloro che amano la maglia viola e siamo felici di essere riusciti, negli anni, a portare tanti calciatori tra i professionisti, così come mi riempie di orgoglio aver contribuito a creare una squadra che, ad oggi, è una delle protagoniste del nostro campionato femminile. I risultati ottenuti in più di dieci anni saranno per me un ricordo indelebile, ma ancora più importante è la stima e l’affetto che i nostri giovani e le loro famiglie mi hanno dimostrato durante questo periodo. Dopo tanti anni è giunto per me il momento di provare nuove sfide”.