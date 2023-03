Il sindaco di Empoli tentenna e per i due anni senza Franchi avanzano le ipotesi emiliane

La Nazione fa il punto su quelle che potrebbero essere le alternative all’Artemio Franchi per le due stagioni in cui la Fiorentina dovrà giocare le proprie partite casalinghe altrove. In tal senso, fronte Empoli si registra qualche dubbio da parte del Sindaco Barnini che ha detto: “Valuteremo insieme alla società, tenendo conto delle esigenze della nostra città”

E intanto si battono diverse strade per capirne la fattibilità, forse più complicate dal punto di vista logistico (per la distanza) ma con ampie garanzie per la tifoseria: in primis il Braglia di Modena, che potrebbe ospitare le partite casalinghe, mentre il Mapei quelle eventualmente europee. Lo stadio attualmente utilizzato da Sassuolo e Reggiana è off limits durante i week end per la presenza delle due squadre emiliane.