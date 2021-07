Un nome a prova di bomba per il mercato in entrata della Fiorentina. Lo lancia repubblica.it, che racconta di come Rocco Commisso sia stato stregato dal Papu Gomez dopo le sue prestazioni in Copa America. Al momento si tratterebbe più che altro di una suggestione, visto che l’argentino si trova bene a Siviglia e per Monchi non è sul mercato. Commisso, però, gli avrebbe messo gli occhi addosso…