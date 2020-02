Il tabù della difesa a quattro: ma con Igor ora si può. E ne beneficerebbero in tanti

L’idea di Fiorentina che era emersa dalla scorsa estate era quella del 4-3-3, con una rosa disegnata su quel tipo di schema, poi cancellato di fatto dalla presenza di Dalbert. Con il brasiliano infatti, la squadra viola non si è mai permessa il lusso di giocare a quattro dietro, penalizzando in discreta parte Lirola, in enorme parte Chiesa e lasciando di fatto sguarnito anche l’attacco, proprio per lo spostamento in quella zona del numero 25, tutt’ora poco avvezzo alla marcatura. A Montella prima e a Iachini poi, mancava un terzino sinistro vero, ruolo che invece il brasiliano Igor può interpretare senza troppi problemi, liberando così anche il resto dei compagni: a quel punto il tridente offensivo non sarebbe più utopia, con un Chiesa finalmente nel suo ruolo, con Sottil maggiormente preso in considerazione e con un attacco in generale maggiormente rifornito.