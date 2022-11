Il terzo portiere della Fiorentina diventerà presto babbo – VIDEO

Una bellissima notizia all’interno dello spogliatoio viola. Questa sera, attraverso un post sul proprio profilo Instagram, il terzo portiere della Fiorentina, Michele Cerofolini, ha annunciato che la sua compagna è in dolce attesa. Di seguito il testo del messaggio del calciatore:

“Ora finalmente possiamo urlarlo al mondo.. tra poco saremo in 3❤️… mi tremano le mani a scriverlo, ammetto che non realizzo ancora, ma i nostri cuori scoppiano di gioia e amore.

Il cambiamento più bello e grande della nostra vita sta realmente accadendo, ma la certezza più grande che ho, è sapere di avere al mio fianco una persona matura e responsabile, sensibile al mille per mille, che ci sarà sempre per la sua creatura, e questo, penso sia la cosa più bella per una mamma e donna, sapere di poter contare sempre sull’amore del compagno e della famiglia. Papà o “babbo” come vuole lui, ti parla già tanto e non vede l’ora di vederti.. la mamma è sempre un po’ mattarella, balla come una pazza.. ti fa fare tanto movimento 😂 Cresci forte amore, noi siamo qui che TI ASPETTIAMO 💙💖”.

Dalla redazione di FiorentinaNews.com congratulazioni ai futuri genitori per il nascituro tifoso viola!