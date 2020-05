Il tesoro che la Fiorentina deve far crescere ancora: sulla fascia destra c’è un vero e proprio treno

Vi abbiamo proposto poche ore fa le sue parole in esclusiva, in attesa di tornare al calcio giocato (nella prossima stagione ormai) Gabriele Ferrarini si gode il suo primo spezzone di campionato tra i professionisti, dopo un salto dalla Primavera che su di lui non ha lasciato tracce. Titolare inamovibile nella Pistoiese di Pippo Pancaro, con appena due match saltati a causa di un impegno con la maglia azzurra e di una squalifica. Era stato in precedenza il padrone della fascia destra della Primavera viola, da terzino, prima di esserlo in maglia arancione da esterno di un centrocampo a cinque. Il suo futuro a breve termine potrebbe essere in Serie B, con il Pescara molto interessato, quello a lungo termine invece anche alla Fiorentina: l’ambizione del ragazzo spezzino è proprio questa infatti. Da quella parte c’è Lirola, di tre anni più grande, ma chissà che tra un paio d’anni il suo alter ego non sia proprio Ferrarini, classe 2000, dal punto di vista tecnico e tattico piuttosto simile allo spagnolo: con due interpreti di questo tipo, la Fiorentina avrebbe una vera e propria locomotiva da quella parte.