Il Tirreno: Fiorentina, due acquisti, ma la tifoseria è scontenta

In prima pagina su Il Tirreno, edizione di Firenze, c’è questo titolo sui viola: “Fiorentina, mancano i gol: i conti non tornano”.

A pagina 8, l’apertura è per: “I numeri dello sprofondo viola”. Sottotitolo: “Dai gol ai punti fatti nel girone d’andata, il confronto con la passata stagione è impietoso

I capocannonieri (si fa per dire) hanno segnato 3 gol. Vlahovic un anno fa era già a 16″.

In taglio basso il mercato: “Sbarca Sirigu, in prestito fino a giugno Poi Brekalo ma la tifoseria è scontenta”. Sottotitolo: “Al club partenopeo approderà invece Gollini che a Firenze non ha convinto”.