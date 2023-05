Il Torino ripesca un difensore che mancava proprio dall’andata e con lui il match winner di quella serataccia

Fu forse il punto più basso della stagione la gara d’andata contro il Torino, uno 0-1 veramente brutto, con poca vitalità, poche idee, tanto caos intorno alla squadra e anche alla dirigenza, soprattutto a fine partita. Cinque mesi per ribaltare il punto di vista in occasione della gara di ritorno, in programma domani: per questa Juric recupererà David Zima, centrale ceco che mancava proprio dalla sfida del Franchi. E con lui pronto il recupero anche di Miranchuk, che decise quella gara con un gran gol.