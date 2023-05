Il traguardo del Lecce è vicino e con esso il riscatto di Maleh: il marocchino però ha perso gradi nelle gerarchie di Baroni

E pensare che a inizio stagione, Italiano non rinunciava quasi mai a lui: in campo in tutte le gare del primo mese viola, play-off di Conference compresi, per merito di una condizione evidentemente superiore agli altri. Poi la graduale sparizione fino al passaggio al Lecce a gennaio: anche alla corte di Baroni però, Maleh è andato in calando e nelle ultime 7 è stato titolare sono in 2 occasioni (guardandosela però dalla panchina nelle ultime due uscite). Ieri i salentini hanno pareggiato all’Olimpico, facendo un passettino ulteriore verso la salvezza, che vorrebbe dire riscatto automatico di Maleh per 6 milioni: difficile in ogni caso, immaginare un futuro nuovamente in viola per lui.