“Il vademecum del perfetto tifoso della Fiorentina: che non venga più ceduto il calciatore migliore. Essere invitato all’inaugurazione del Viola Park, che Venuti non faccia più autogol”

Su Il Tirreno, il giornalista e tifoso viola Andrea Bruno Savelli nella rubrica ‘Karma Viola‘ compone l’elenco dei buoni propositi del tifoso della Fiorentina per il 2023. Nel vademecum tra il serio ed il faceto del perfetto tifoso viola Savelli scrive: “Sostenere sempre e comunque la Fiorentina, non infamare più la squadra senza colore sulle maglie (almeno non tutte le settimane. Aspettare Cabral, aspettare Jovic. Essere invitato all’inaugurazione del mitico Viola Park. Andare ad ossigenarsi al fresco della vallata di Bagno a Ripoli anzichè a Moena risparmiando viaggio e soldi. Che non venga più ceduto il calciatore migliore e vengano acquistati calciatori migliori. Che Venuti non faccia più autogol”.

Poi aggiunge: “Una clamorosa svista arbitrale a nostro favore. Avere il terzino sinistro che fa qualche cross vincente in Serie A. Che Ikone, dribblato sei volte tutti, capisca che lo scopo del gioco è il gol e che Bianco sia pronto per la prima squadra prima dei 30 anni. Riuscire ad entrare in bagno allo stadio Franchi. Aspettare Dodô, Gonzalez, Mandragora e Barak“.

E infine: “Riabbracciare Castrovilli. Scoprire perchè Gollini ha mandato il cugino dj allo Space invece di venire di persona. Sognare, perchè il calcio serve anche a quello. Abbiamo il proprietario più ricco e tra i più appassionati, un centro sportivo tra i più belli in Europa, dobbiamo tornare ad essere una delle squadre migliori d’Europa. Forza magica Viola, Forza Fiorentina!”.