Il vero rivale di Iachini è stato Di Biagio. Tutti i motivi che hanno portato la Fiorentina a scegliere l’ex viola

Se Rocco Commisso darà il suo via libera, quello di oggi sarà il giorno dell’arrivo ufficiale alla Fiorentina di Giuseppe Iachini.

Ma perché proprio lui? La Gazzetta dello Sport scrive che il suo vero rivale è stato fino all’ultimo Gigi Di Biagio. Il direttore generale gigliato, Joe Barone, era rimasto colpito in positivo dall’ex CT dell’Under 21 dell’Italia. Ma Di Biagio ha pagato il fatto di non avere esperienza come allenatore di una squadra di club. In più Commisso aveva invitato il suo braccio destro a puntare su una figura che fosse apprezzata dai tifosi.

Iachini ha anche altre buone motivazioni che hanno portato la Fiorentina a puntare su di lui: 1) il passato in viola e la grande conoscenza della piazza; 2) il fatto che abbia già affrontato situazioni delicate di classifica; 3) il fatto di essere un allenatore che sa trasmettere la necessaria grinta (qualità che sta particolarmente a cuore a Commisso) alle sue squadre; 4) la convinzione espressa a Barone e Pradè che l’attuale gruppo viola abbia tutte le carte in regola per disputare un campionato tranquillo.