Il Verona abbassa le pretese e la Fiorentina mette la freccia: dopo il Twente scatterà l’operazione Barak

Antonin Barak è ormai da qualche giorno l’indiziato numero uno per il colpo a centrocampo della Fiorentina. Al punto da superare anche Bajrami, sebbene il giocatore dell’Empoli resti un’ipotesi più che valida.

A far salire ulteriormente le quotazioni di Barak c’è la posizione dell’Hellas Verona, che a due anni dalla scadenza e di fronte alla volontà del giocatore di partire non ha intenzione di fare resistenza. Secondo Alfredo Pedullà, gli scaligeri hanno abbassato da 18 milioni a 15 la cifra richiesta, ma l’operazione potrebbe farsi anche per 12 milioni. Ora la priorità è la partita contro il Twente, ma subito dopo la dirigenza della Fiorentina farà scattare la missione Barak.